El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 41 grados en las horas centrales del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 40% por la mañana y descendiendo hasta un 13% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Mairena del Aljarafe que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 16 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas de la tarde. Sin embargo, no se esperan rachas significativas que puedan causar molestias.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no hay riesgo de lluvias. Esto se suma a la estabilidad del tiempo, haciendo de este un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares en jardines.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores más agradables alrededor de los 20 grados . El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera para las 21:15 horas. La noche se presentará tranquila, con un ambiente fresco y cómodo, ideal para disfrutar de actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Mairena del Aljarafe para hoy es perfecto para disfrutar del verano, con temperaturas altas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Se recomienda aprovechar el día al máximo, cuidando siempre de la hidratación y la protección solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.