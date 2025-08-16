El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, Mairena del Alcor disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en torno a los 43 grados durante las horas más cálidas de la tarde. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas se mantendrán en un rango de 31 a 28 grados, proporcionando un inicio cálido y agradable para los residentes.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura continúe su ascenso, alcanzando los 40 grados a la hora del almuerzo y llegando a su pico en la tarde. La sensación térmica podría ser aún más intensa debido a la baja humedad relativa, que oscilará entre el 11% y el 36% a lo largo del día. Esto significa que, aunque el calor será notable, la falta de humedad podría hacer que la experiencia sea un poco más soportable para aquellos que se encuentren al aire libre.

El viento, que soplará principalmente del noreste, tendrá velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h, lo que podría ofrecer un ligero alivio en las horas más calurosas. Sin embargo, no se prevén rachas fuertes que puedan alterar la tranquilidad del día. La dirección del viento será constante, lo que sugiere que no habrá cambios bruscos en las condiciones meteorológicas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se anticipa un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que no hay indicios de que se presenten tormentas o chubascos. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

La noche caerá sobre Mairena del Alcor con temperaturas que descenderán a alrededor de 34 grados, manteniendo un ambiente cálido. El ocaso se producirá a las 21:13, marcando el final de un día soleado y caluroso. Los residentes pueden esperar un cielo despejado que permitirá observar las estrellas, ideal para quienes disfrutan de la astronomía o simplemente de una velada al aire libre.

En resumen, el tiempo de hoy en Mairena del Alcor será perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un calor intenso pero sin riesgo de lluvia, lo que permitirá a los habitantes aprovechar al máximo el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.