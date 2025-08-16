El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, lo que promete ser una jornada ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia a lo largo del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y 26 grados entre las 02:00 y las 03:00. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se espera un aumento significativo en la temperatura, alcanzando un máximo de 40 grados entre las 17:00 y las 18:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 27% y descendiendo hasta un 12% hacia el final de la tarde. Esto sugiere que, a pesar del calor, la sensación de bochorno podría ser menos intensa debido a la baja humedad en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 1 y 6 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el noreste y noroeste, alcanzando rachas de hasta 30 km/h en las horas pico. Este viento podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas de mayor temperatura.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

El orto se producirá a las 07:34, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se espera a las 21:09, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz diurna. Con estas condiciones, Lucena se presenta como un destino atractivo para disfrutar del verano, con un tiempo que invita a salir y aprovechar al máximo el día. Recuerde mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.