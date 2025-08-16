El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, Lora del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en un cálido 31 grados , descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y alcanzando los 28 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta los 26 grados a las 03:00 y 25 grados a las 04:00.

Durante la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un pico de 44 grados a las 17:00, lo que sugiere que será un día caluroso. A lo largo de la tarde, las temperaturas se mantendrán elevadas, con 43 grados a las 18:00 y 42 grados a las 19:00. Por la noche, se espera un ligero descenso, con temperaturas de 41 grados a las 20:00 y 39 grados a las 21:00.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se situará en un 34%, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 50% a las 04:00. Sin embargo, a medida que el calor se intensifique, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 24% a las 11:00 y bajando hasta un 20% a las 12:00. Esto podría hacer que la sensación de calor sea aún más intensa durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 1 y 14 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán a las 11:00, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Sin embargo, en general, el viento será ligero, lo que podría no ser suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%. Esto significa que los residentes de Lora del Río pueden disfrutar de un día soleado y seco, perfecto para actividades al aire libre, pero se recomienda tomar precauciones ante el calor extremo, como mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.