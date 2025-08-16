El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con temperaturas que oscilarán entre los 25 y 41 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 32 grados, que irá disminuyendo ligeramente hasta alcanzar los 25 grados hacia las 08:00.

A medida que avance la jornada, las temperaturas comenzarán a ascender nuevamente, alcanzando un pico de 41 grados a las 17:00 horas. Este calor puede resultar agobiante, por lo que se recomienda a los habitantes de Linares tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá baja, comenzando en un 22% a medianoche y descendiendo hasta un 11% en las horas más cálidas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más intensa.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección predominantemente oeste, con velocidades que variarán entre 1 y 13 km/h. Durante la mañana, el viento será ligero, pero se intensificará a medida que avance el día, alcanzando ráfagas de hasta 23 km/h en la tarde. Esto podría ofrecer algo de alivio ante el calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos repentinos. Sin embargo, es importante mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico de calor.

La salida del sol se producirá a las 07:30, mientras que el ocaso está programado para las 21:06, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo en Linares para hoy será cálido y despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante las altas temperaturas.

