El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 55% por la mañana y descendiendo a un 19% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Lepe que tomen precauciones adecuadas, como mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del norte y del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 15 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 28 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin preocupaciones por el tiempo. Sin embargo, es importante estar atentos a la evolución del tiempo, ya que las condiciones pueden cambiar.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando alrededor de 34 grados hacia el final del día. La noche se presentará con un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable, ideal para actividades nocturnas. La puesta de sol se producirá a las 21:19, marcando el final de un día soleado y caluroso.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos que aprovechen el buen tiempo, manteniendo siempre precauciones ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.