El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lebrija según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 16 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Lebrija, con temperaturas que oscilarán entre los 28 y 42 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 28 grados, que irá en aumento hasta alcanzar su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 42 grados.
La humedad relativa será variable, comenzando en un 68% a medianoche y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando niveles más bajos, alrededor del 14% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Lebrija tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un ligero alivio ante las altas temperaturas. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas, ya que podrían generar un aumento en la sensación térmica.
No se anticipa precipitación a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, aunque se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.
La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la tarde-noche, con un pronóstico de 34 grados a las 22:00 horas, y un cielo que seguirá despejado, permitiendo disfrutar de una agradable velada bajo las estrellas.
En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y una brisa moderada que podría ofrecer algo de alivio. Se recomienda a los ciudadanos que tomen las precauciones necesarias para protegerse del calor y disfrutar de este día veraniego.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.
