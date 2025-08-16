El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 26 grados a las 07:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un pico de 41 grados a las 17:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

La humedad relativa se mantendrá baja, comenzando en un 22% y descendiendo hasta un 11% en las horas más cálidas del día. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar un ambiente caluroso, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades físicas al aire libre. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 19 km/h en las primeras horas y alcanzando hasta 32 km/h en la tarde. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante el calor intenso, pero también es importante tener en cuenta que puede generar ráfagas más fuertes en ciertos momentos, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que favorece la planificación de actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

El orto se producirá a las 07:31 y el ocaso será a las 21:06, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar de la jornada. En resumen, se anticipa un día caluroso y despejado en Jaén, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias ante las altas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.