El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

Hoy, 16 de agosto de 2025, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando hasta los 39 grados en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 52% y descendiendo a lo largo del día hasta alcanzar un 29% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la combinación de temperaturas y humedad no generará un ambiente excesivamente bochornoso. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, entre las 12:00 y las 16:00, cuando se prevé que las temperaturas sean más elevadas.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección sur, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 16 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en áreas abiertas y costeras.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin preocupaciones por el mal tiempo. La ausencia de nubes significativas también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra alrededor de las 21:18.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 30 grados hacia las 23:00. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para disfrutar de la velada. En resumen, Huelva vivirá un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, pero es fundamental mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más cálidas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.