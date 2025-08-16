El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

Hoy, 16 de agosto de 2025, el tiempo en Dos Hermanas se presenta mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas y que irán descendiendo ligeramente a medida que avance la jornada. A las 01:00, la temperatura será de 29 grados, y se espera que continúe bajando hasta alcanzar los 25 grados a las 07:00.

A medida que el día avanza, las temperaturas comenzarán a aumentar nuevamente, alcanzando un máximo de 42 grados a las 17:00 horas. Este calor intenso se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 12% y el 60% a lo largo del día, siendo más alta en las primeras horas y disminuyendo notablemente en la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planeen realizar actividades al aire libre.

El viento soplará predominantemente del oeste, con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h. Durante las primeras horas, se registrarán ráfagas más fuertes, alcanzando hasta 14 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, a medida que el día avanza, el viento se tornará más suave, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más calurosa.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día claro y luminoso.

El orto se producirá a las 07:40 y el ocaso será a las 21:14, brindando un amplio margen para disfrutar de las horas de luz. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre en Dos Hermanas, con un tiempo cálido y soleado, ideal para aprovechar el verano al máximo. Se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.