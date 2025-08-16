El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, Écija se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 31 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 43 grados en las horas más cálidas de la tarde, alrededor de las 17:00 horas.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 26% y descendiendo hasta un 10% en las horas pico de calor. Esto puede hacer que la sensación térmica sea aún más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades físicas al aire libre. Mantenerse hidratado y buscar sombra será fundamental para evitar golpes de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre los 2 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas del día, pero se irán suavizando a medida que avance la tarde. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas de la mañana.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y claro.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 34 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol poniéndose a las 21:11 horas. La noche se presentará cálida, con temperaturas que rondarán los 20 grados, lo que hará que las actividades nocturnas sean agradables.

En resumen, hoy en Écija se anticipa un día de calor intenso, cielos despejados y ausencia de lluvias, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar del verano. Se aconseja a la población que tome las precauciones necesarias para mantenerse fresco y seguro durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.