El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, Coria del Río se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y alcanzando los 27 grados a las 02:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un pico de 42 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas, la humedad se situará en un 47%, aumentando a un 51% durante la madrugada. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la humedad comenzará a descender, alcanzando un 36% a las 10:00 y bajando aún más a un 30% hacia el mediodía. Esto, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Coria del Río tomar precauciones, especialmente durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad que oscilará entre 6 y 14 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 27 km/h en las horas pico. Este viento, aunque moderado, ayudará a mitigar un poco la sensación de calor, especialmente en las horas de la tarde. A lo largo del día, la dirección del viento se mantendrá mayormente del sur, lo que podría aportar un ligero alivio en las temperaturas extremas.

No se esperan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá a los residentes disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. El sol saldrá a las 07:41 y se pondrá a las 21:15, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz natural.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas elevadas y un viento moderado del sur. Se aconseja a la población mantenerse hidratada y protegerse del sol durante las horas más cálidas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.