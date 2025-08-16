El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, Córdoba se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 43 grados en las horas más cálidas, especialmente entre las 17:00 y 18:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 26% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos a medida que la temperatura aumenta, lo que podría generar una sensación de calor más intensa. Durante la tarde, la humedad se situará alrededor del 11%, lo que contribuirá a un ambiente seco y caluroso.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 17 km/h en la tarde, lo que ofrecerá un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, la dirección del viento se mantendrá constante, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta más elevada.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin preocupaciones por el tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 36 grados hacia las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 21:11. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 22 grados, lo que hará que sea un momento agradable para salir y disfrutar del aire libre.

En resumen, Córdoba vivirá un día de calor intenso, con cielos despejados y sin posibilidad de lluvia, ideal para actividades al aire libre. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.