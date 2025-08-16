El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, Castilleja de la Cuesta se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 29 grados a la 01:00 y alcanzando los 28 grados a las 02:00. Este patrón de temperaturas cálidas se mantendrá durante la mañana, con un ligero descenso a 27 grados a las 03:00 y 26 grados a las 04:00.

A medida que avance el día, las temperaturas continuarán su descenso, estabilizándose en torno a los 25 grados entre las 05:00 y las 07:00. A partir de las 08:00, se espera un leve aumento, alcanzando los 25 grados nuevamente, y subiendo hasta 30 grados a las 10:00. El pico de calor se registrará entre las 14:00 y las 16:00, cuando la temperatura alcanzará los 40 grados, lo que podría generar una sensación térmica aún más elevada debido a la humedad relativa que, aunque moderada, se mantendrá en torno al 36% al inicio del día y descenderá hasta un 24% hacia la tarde.

El viento, que soplará predominantemente del oeste, tendrá velocidades que oscilarán entre los 5 y 20 km/h, siendo más intenso durante las horas de la tarde. A las 18:00, se prevé que el viento alcance su máxima velocidad de 27 km/h, lo que podría ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la dirección del viento cambiará a sureste hacia la tarde, lo que podría influir en la sensación térmica.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, sin indicios de lluvias a lo largo de la jornada. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0%, lo que refuerza la idea de un día soleado y caluroso. La puesta de sol está programada para las 21:15, lo que permitirá disfrutar de una larga tarde de verano.

Con estas condiciones, se recomienda a los habitantes de Castilleja de la Cuesta que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, y que aprovechen el buen tiempo para actividades al aire libre, manteniéndose hidratados y protegidos del sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.