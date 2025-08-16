El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 55% por la mañana y descendiendo a un 19% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la falta de humedad excesiva ayudará a que el tiempo sea más tolerable. Sin embargo, se recomienda a los habitantes y visitantes de Cartaya que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en la playa.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o eventos familiares.

El orto se producirá a las 07:45, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso está previsto para las 21:19, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz solar. La combinación de un cielo despejado y temperaturas cálidas hará de este un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre en Cartaya.

En resumen, el tiempo de hoy en Cartaya se caracteriza por un ambiente soleado, temperaturas elevadas y vientos moderados, lo que promete un día ideal para disfrutar de la belleza de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.