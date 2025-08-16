El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, Carmona se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas y descenderán gradualmente a medida que avance el día.

A medida que el sol se eleva, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se espera que el termómetro marque unos cálidos 41 grados . La sensación térmica será notablemente alta, por lo que se recomienda a los habitantes de Carmona tomar precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas.

La humedad relativa en la mañana se situará en un 33%, aumentando ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles relativamente bajos, lo que contribuirá a que el calor se sienta más intenso. A medida que se acerque la tarde, la humedad podría descender a un 11%, lo que podría ofrecer un alivio temporal en la sensación de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando a 25 km/h hacia el mediodía. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un ligero alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y actividades al aire libre.

El ocaso se producirá a las 21:13 horas, marcando el final de un día soleado y caluroso. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un respiro del calor diurno. Sin embargo, se recomienda seguir tomando precauciones, ya que las temperaturas nocturnas aún se mantendrán en niveles cálidos.

En resumen, Carmona disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las debidas precauciones ante el calor intenso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.