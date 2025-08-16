El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, se presenta con condiciones meteorológicas favorables en Camas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y cálido. Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 29 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 25 grados entre las 05:00 y las 07:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 42 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 36% a la medianoche y aumentando ligeramente hasta un 52% a las 07:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad disminuirá, alcanzando un 11% a las 17:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 10 y 14 km/h. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección hacia el norte y luego al este, con ráfagas que alcanzarán hasta 27 km/h en las horas más cálidas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de mayor temperatura.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Camas pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

El orto se producirá a las 07:40, y el ocaso está previsto para las 21:15, lo que brinda una buena cantidad de luz solar para disfrutar de actividades al aire libre. En resumen, el tiempo de hoy en Camas será ideal para disfrutar de un día de verano, con temperaturas elevadas, cielos despejados y vientos moderados que ayudarán a mitigar el calor en las horas pico.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.