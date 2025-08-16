El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00, y manteniéndose en torno a los 26 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un pico de 41 grados entre las 17:00 y las 18:00 horas. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planean estar expuestos al sol durante períodos prolongados. La humedad relativa será baja, comenzando en un 26% y descendiendo hasta un 12% en las horas más cálidas, lo que puede acentuar la sensación térmica de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a 23 km/h en la tarde. Este viento puede ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, aunque no será suficiente para mitigar completamente el calor. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 14:00 y las 15:00 horas, alcanzando hasta 25 km/h.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es favorable para quienes planean actividades al aire libre, pero también implica que se debe tener cuidado con la deshidratación y el golpe de calor.

El orto se producirá a las 07:34 y el ocaso a las 21:08, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz solar. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día. En resumen, el tiempo en Cabra para hoy será ideal para disfrutar del verano, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante las altas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.