El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, Las Cabezas de San Juan se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 24 grados entre las 06:00 y las 07:00.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un pico de 42 grados a las 17:00 horas. Este calor intenso puede hacer que la sensación térmica sea aún más elevada, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes que tomen precauciones, especialmente si planean estar al aire libre durante las horas más calurosas. La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 64% y disminuyendo hasta un 12% en las horas de mayor calor, lo que podría generar una sensación de sequedad en el ambiente.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 1 y 12 km/h, predominando direcciones como el oeste y el sur. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h a las 18:00 horas. Este viento puede ofrecer un alivio temporal del calor, aunque no será suficiente para mitigar las altas temperaturas.

No se anticipa precipitación durante el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Por lo tanto, es un momento propicio para disfrutar de paseos, deportes o cualquier actividad que se realice al exterior.

Con el ocaso programado para las 21:13 horas, la temperatura comenzará a descender gradualmente, ofreciendo un respiro del calor del día. Las condiciones climáticas de hoy son ideales para disfrutar de la belleza natural de Las Cabezas de San Juan, así como para participar en eventos comunitarios o familiares. Recuerde mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

