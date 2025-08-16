El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas y descenderán gradualmente a lo largo de la mañana, alcanzando los 25 grados a las 08:00 horas. La temperatura irá aumentando a medida que avance el día, alcanzando un pico de 42 grados a las 18:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 37% a las 00:00 horas y bajando hasta un 12% en las horas más cálidas del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Bormujos que tomen precauciones para evitar golpes de calor, especialmente durante las horas pico de temperatura.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. A partir de las 17:00 horas, el viento cambiará de dirección hacia el sur, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 26 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante recordar que la exposición prolongada al sol puede ser perjudicial, por lo que se aconseja el uso de protector solar y mantenerse hidratado.

El orto se producirá a las 07:41 horas y el ocaso a las 21:15 horas, lo que brinda una buena cantidad de luz solar para disfrutar de actividades diurnas. En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy será mayormente soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un viento moderado que podría ofrecer algo de alivio en las horas más cálidas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.