El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, Bailén se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en las horas centrales del día. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A primera hora, se espera una temperatura de 32°C, que irá descendiendo gradualmente a lo largo de la mañana.

A medida que avance el día, las temperaturas continuarán su descenso, alcanzando los 39°C hacia la tarde, alrededor de las 15:00 horas. Este calor intenso se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque baja, se mantendrá en torno al 14-19%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más soportable. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Bailén tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta los 29 km/h en las horas más cálidas del día. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad. A lo largo del día, la dirección del viento se mantendrá mayormente constante, lo que contribuirá a una sensación de frescura en comparación con el calor del sol.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que sea nula durante todo el día. No se esperan lluvias, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 34°C hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 21:07. La noche se presentará tranquila y cálida, con temperaturas que rondarán los 25°C.

En resumen, Bailén disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor. La combinación de un cielo despejado y un viento moderado hará que la jornada sea placentera para todos los que decidan salir y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.