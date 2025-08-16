El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, Baeza se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la ciudad. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en un cálido 31 grados , descendiendo gradualmente a lo largo de la mañana.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, donde se prevé un calor intenso de hasta 39 grados . Este calor puede resultar agobiante, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas más calurosas. La humedad relativa será baja, comenzando en un 23% y descendiendo hasta un 12% en las horas de mayor calor, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la madrugada, se registrarán vientos provenientes del sureste a una velocidad de 21 km/h, que irán disminuyendo a lo largo del día. Sin embargo, se espera que en las horas de la tarde, el viento cambie a dirección norte, alcanzando velocidades de hasta 15 km/h. Esto podría ofrecer un ligero alivio ante el calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por tormentas o chubascos, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos.

La puesta de sol se producirá a las 21:06 horas, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte, con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un atardecer espectacular. A medida que caiga la noche, las temperaturas comenzarán a descender, proporcionando un alivio del calor diurno, con mínimas que rondarán los 23 grados .

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y vientos moderados. Es un día perfecto para disfrutar de la belleza de la ciudad y sus alrededores, siempre tomando las precauciones necesarias ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.