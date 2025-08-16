El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, se presenta en Baena con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 31 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada. A lo largo de la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en un rango de 30 a 29 grados, proporcionando un tiempo cálido y agradable.

La humedad relativa será baja, oscilando entre el 23% y el 25%, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más tolerable a pesar del calor. Este nivel de humedad es característico de la época estival en la región, lo que hace que las condiciones sean ideales para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que variarán entre 7 y 14 km/h. A medida que avance la tarde, el viento podría intensificarse, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. La dirección del viento cambiará a noreste y noroeste en las horas de la tarde, lo que podría influir en la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El ocaso se producirá a las 21:08, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores alrededor de 34 grados hacia el final de la tarde y bajando a 20 grados durante la noche. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la velada sea propicia para disfrutar de actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy se presenta como ideal para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se aconseja a los habitantes aprovechar al máximo este día soleado, manteniendo siempre precauciones ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.