El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, Ayamonte se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 49% por la mañana y descendiendo hasta un 18% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la falta de humedad excesiva podría hacer que la sensación de bochorno no sea tan abrumadora como en otras ocasiones. Sin embargo, se recomienda a los habitantes y visitantes de Ayamonte que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, entre las 13:00 y las 17:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 17 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las zonas costeras. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que las condiciones son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar los hermosos paisajes de la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 25 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol poniéndose a las 21:20 horas. La noche se presentará fresca y agradable, ideal para disfrutar de cenas al aire libre o paseos nocturnos.

En resumen, el tiempo en Ayamonte para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que proporcionará un alivio del calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.