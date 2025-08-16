El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, Arahal se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en torno a los 30 grados , descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y 28 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 35 grados a las 12:00.

La tarde será especialmente calurosa, con temperaturas que llegarán a un máximo de 43 grados entre las 16:00 y las 19:00. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Arahal que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 48% a la medianoche y descendiendo hasta un 11% en las horas más cálidas del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 26 km/h hacia la tarde. Esta brisa puede ofrecer algo de alivio ante el calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica. No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Los periodos de mayor calor se concentrarán entre las 14:00 y las 18:00, cuando se alcanzarán las temperaturas más altas. A medida que el sol comience a descender, se espera que la temperatura empiece a bajar, llegando a 40 grados a las 20:00 y descendiendo a 34 grados hacia las 23:00. La puesta de sol se producirá a las 21:12, marcando el final de un día caluroso y despejado.

En resumen, hoy en Arahal se anticipa un tiempo ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante las altas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.