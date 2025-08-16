El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, Andújar se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten la atmósfera. A medida que avance el día, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en la tarde, donde se espera que el termómetro marque hasta 43 grados , lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 22% por la mañana y descendiendo hasta un 10% en las horas más cálidas. Esto significa que, aunque las temperaturas sean altas, la falta de humedad puede hacer que el calor sea más tolerable, aunque se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de sol.

El viento soplará desde el oeste a una velocidad de entre 6 y 13 km/h, lo que proporcionará un ligero alivio en las horas más calurosas. Sin embargo, se prevé que en la tarde, especialmente entre las 17:00 y las 19:00 horas, el viento alcance rachas de hasta 27 km/h, lo que podría ayudar a dispersar un poco el calor acumulado durante el día.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no hay indicios de tormentas o chubascos, lo que favorece la planificación de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 34 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 21:08, marcando el final de un día caluroso pero agradable.

En resumen, Andújar vivirá un día soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un cielo despejado. Se aconseja a los habitantes que tomen precauciones ante el calor, manteniéndose hidratados y evitando la exposición directa al sol durante las horas más intensas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.