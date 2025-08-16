El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, Almonte se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 23 grados hacia las 07:00.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un pico de 42 grados a las 17:00 horas. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Almonte que tomen precauciones, especialmente si planean estar al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en 47% y descendiendo hasta un 13% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones del viento, ya que podría cambiar a direcciones como el sur y el suroeste hacia la tarde y noche.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que favorece la realización de actividades al aire libre, como paseos, deportes o eventos familiares. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

El orto se producirá a las 07:43 y el ocaso a las 21:16, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar de la jornada. Con un tiempo tan favorable, Almonte se convierte en un destino ideal para quienes buscan disfrutar de la naturaleza y el aire libre. Se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.