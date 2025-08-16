El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando hasta los 39 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 59% y descendiendo a lo largo del día, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera a pesar del calor. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Aljaraque tomen precauciones ante el calor intenso, especialmente durante las horas pico, entre las 14:00 y las 16:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar ráfagas de hasta 27 km/h en la tarde. Este viento fresco puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en áreas abiertas y menos urbanizadas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre. Los cielos despejados continuarán hasta el ocaso, que se espera para las 21:18 horas, brindando una hermosa puesta de sol que los residentes podrán disfrutar.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores más frescos alrededor de los 22 grados . La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para el descanso nocturno.

En resumen, Aljaraque disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, con un viento que proporcionará algo de frescura. Se recomienda a los ciudadanos hidratarse adecuadamente y protegerse del sol durante las horas más cálidas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.