El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, La Algaba se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 31 grados , descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta llegar a 25 grados a las 07:00.

A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura comience a aumentar nuevamente, alcanzando los 27 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 30 grados a las 10:00. El calor se intensificará a lo largo del día, alcanzando un máximo de 43 grados a las 17:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Es recomendable que los habitantes de La Algaba tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 36% a la medianoche y disminuyendo hasta un 12% en las horas más cálidas del día. Esto podría contribuir a una sensación de calor más intensa, por lo que se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada durante el día, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. La dirección del viento variará, predominando del este en las horas centrales del día, lo que podría ofrecer un ligero alivio ante las altas temperaturas. Sin embargo, se espera que el viento disminuya en intensidad hacia la tarde y noche.

No se anticipa precipitación en el pronóstico, con un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo del día. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado.

Con el ocaso programado para las 21:15, la temperatura comenzará a descender gradualmente, ofreciendo un respiro del calor del día. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 14 grados hacia la medianoche. En resumen, un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre tomando las debidas precauciones ante el calor intenso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.