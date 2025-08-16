El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, Alcalá la Real se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 26 grados , descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 22 grados a las 04:00 y 05:00, antes de comenzar a ascender nuevamente. Para el mediodía, se prevé que el termómetro marque 30 grados, alcanzando un pico de 37 grados entre las 15:00 y las 17:00, lo que indica que será un día caluroso. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, estabilizándose en torno a los 34 grados hacia las 21:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 34% a la medianoche y descendiendo hasta un 13% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del aire libre con mayor comodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sureste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h a las 16:00. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Alcalá la Real pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados.

El orto se producirá a las 07:32 y el ocaso será a las 21:06, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo de hoy en Alcalá la Real será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento moderado que aportará frescura en los momentos más calurosos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.