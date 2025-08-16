El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 25 grados a las 05:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un pico de 43 grados a las 17:00, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 39% a las 00:00 y disminuyendo hasta un 11% a las 17:00, lo que puede hacer que la sensación térmica sea aún más intensa. Por la tarde, se recomienda tomar precauciones ante el calor, especialmente para aquellos que planean estar al aire libre. La combinación de altas temperaturas y baja humedad puede resultar en un tiempo seco, por lo que es importante mantenerse hidratado.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 13 y 24 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar una sensación de mayor calor debido a la baja humedad.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Este clima es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares en jardines.

El orto se producirá a las 07:40 y el ocaso a las 21:14, lo que brinda una amplia ventana de luz solar para aprovechar el día. En resumen, se anticipa un día caluroso y despejado en Alcalá de Guadaíra, ideal para disfrutar del verano, pero con la recomendación de tomar precauciones ante las altas temperaturas.

