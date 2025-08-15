El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El Viso del Alcor se prepara para un día de clima excepcionalmente despejado este 15 de agosto de 2025. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán completamente despejados, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad con intensidad. Las temperaturas comenzarán a ascender rápidamente, alcanzando los 31 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 28-29 grados, alcanzando un pico de 40 grados a las 15:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso y soleado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 35% y descendiendo a un 14% en las horas más cálidas del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes que tomen precauciones adecuadas, como mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 5 y 20 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Sin embargo, la dirección constante del viento desde el este sugiere que no habrá cambios significativos en las condiciones climáticas.

No se anticipa precipitación en ninguna de las horas del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin preocupaciones por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para disfrutar de eventos al aire libre, picnics o simplemente pasear por el municipio.

El orto se producirá a las 07:38 y el ocaso será a las 21:15, brindando a los visueños una larga jornada de luz solar. Con un tiempo tan favorable, es un momento perfecto para disfrutar de la belleza de El Viso del Alcor, ya sea en sus parques, plazas o en la compañía de amigos y familiares. Recuerde aplicar protector solar y disfrutar de este espléndido día de verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.