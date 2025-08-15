El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en torno a los 30 grados , descendiendo ligeramente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 26 grados a las 06:00 horas.

A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 29 grados a las 09:00 horas y subiendo hasta los 32 grados a las 10:00 horas. Este ascenso térmico continuará, y para el mediodía, se prevé que la temperatura llegue a un máximo de 36 grados , lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que planeen estar al aire libre durante las horas más calurosas del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 46% a las 00:00 horas y descendiendo hasta un 20% en las horas centrales de la tarde. Esta combinación de calor y baja humedad puede generar una sensación de sequedad en el ambiente, por lo que se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del norte, con velocidades que oscilarán entre 1 y 9 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el oeste y su velocidad aumentará, alcanzando hasta 20 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias en Utrera durante el día de hoy. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por el tiempo. La noche caerá con temperaturas que descenderán a 31 grados a las 23:00 horas, manteniendo el cielo despejado y permitiendo disfrutar de un agradable final de jornada.

En resumen, el tiempo en Utrera para hoy será cálido y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.