El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que deseen aprovechar el día en la ciudad.

Las temperaturas serán bastante cálidas, comenzando con 30 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 27 grados a las 02:00 y 26 grados a las 03:00. Sin embargo, a partir de las 04:00, las temperaturas comenzarán a aumentar nuevamente, alcanzando un máximo de 39 grados a las 17:00. Por la tarde, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 38 grados, lo que podría resultar en un ambiente caluroso, especialmente para aquellos que no estén acostumbrados a estas temperaturas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 25% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta un 40% a las 08:00. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 16% a las 21:00. Esta combinación de calor y baja humedad puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre 17 y 20 km/h durante la mañana y la tarde. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, alcanzando picos de hasta 39 km/h hacia las 23:00. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones en la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, paseos por la ciudad o simplemente relajarse en un parque.

En resumen, Úbeda disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor y aprovechen el buen tiempo para disfrutar de todo lo que la ciudad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.