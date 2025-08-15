El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Tomares se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 25 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 40 grados entre las 16:00 y las 17:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 35% durante la madrugada y descendiendo hasta un 14% en las horas más cálidas del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur, con velocidades que oscilarán entre los 5 y los 28 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede ser más intenso en áreas abiertas, por lo que se sugiere precaución si se planea realizar actividades en espacios amplios.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de un día en el parque, realizar deportes al aire libre o simplemente pasear por la localidad.

El orto se producirá a las 07:40 y el ocaso será a las 21:16, lo que brinda una amplia ventana de luz solar para aprovechar el día. Con estas condiciones climáticas, Tomares se presenta como un destino atractivo para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, así que no olvides aplicar protector solar y llevar agua para mantenerte fresco y protegido.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.