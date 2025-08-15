El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, San Juan de Aznalfarache se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá constante durante todo el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y alcanzando un máximo de 41 grados a las 17:00 horas. Este calor intenso se sentirá especialmente en las horas centrales del día, por lo que se recomienda tomar precauciones, como mantenerse hidratado y evitar la exposición directa al sol en las horas más calurosas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 35% y disminuyendo a medida que avanza el día, alcanzando un mínimo del 13% en horas de la tarde. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar una sensación térmica más elevada, por lo que es importante estar atentos a las recomendaciones de salud.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección sur, con rachas que alcanzarán hasta los 28 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque fresco, no será suficiente para mitigar el calor, pero sí aportará algo de alivio en momentos puntuales. Las velocidades del viento oscilarán entre 14 km/h en la mañana y 22 km/h en la tarde, lo que podría ser un factor a considerar para actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos o eventos familiares.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas elevadas y un viento moderado del sur. Se aconseja a los residentes y visitantes disfrutar del buen tiempo, pero con precaución ante el calor extremo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.