El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

La Rinconada se prepara para un día de clima mayormente despejado este 15 de agosto de 2025. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán completamente despejados, lo que permitirá que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00, y manteniéndose en un rango cálido durante las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto más bajo en 27 grados entre las 02:00 y las 04:00, antes de comenzar un ascenso gradual. Para el mediodía, se anticipa que la temperatura llegue a los 34 grados, alcanzando un máximo de 42 grados a las 17:00 horas. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de La Rinconada que tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en 32% a la medianoche y descendiendo hasta un 12% hacia el final de la jornada. Esta disminución en la humedad, combinada con las altas temperaturas, podría generar una sensación de calor más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 9 km/h al inicio del día, aumentando gradualmente a 12 km/h y alcanzando picos de hasta 26 km/h en la tarde. Las ráfagas de viento serán más notables en las horas centrales del día, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor, aunque también se recomienda tener precaución con posibles ráfagas más fuertes.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones por el tiempo adverso. La puesta de sol se anticipa para las 21:16, ofreciendo un hermoso espectáculo al final de un día caluroso y despejado.

En resumen, La Rinconada disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante las altas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.