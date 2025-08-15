El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que deseen aprovechar el día en la naturaleza o en eventos al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 25 y 40 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. Se espera que la temperatura llegue a los 40 grados alrededor de las 15:00 horas, por lo que se recomienda tomar precauciones para evitar golpes de calor, especialmente para las personas más vulnerables, como los niños y los ancianos. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 34 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será moderada, con valores que rondarán entre el 13% y el 48% a lo largo del día. Esto significa que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que puede hacer que la jornada sea más llevadera. Sin embargo, es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur-sureste con velocidades que variarán entre 16 y 23 km/h. Este viento puede ofrecer un ligero alivio del calor, especialmente en las horas de mayor temperatura. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto refuerza la idea de que será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo, una visita a la piscina o un evento familiar en el parque.

El amanecer se producirá a las 07:35 y el ocaso será a las 21:11, lo que brinda una amplia ventana de tiempo para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy es perfecto para disfrutar del verano, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones de cuidado ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.