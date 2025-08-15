El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, se presenta en Priego de Córdoba con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que deseen aprovechar el verano en su máximo esplendor.

Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 38 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A las 14:00 horas, se espera que el termómetro marque alrededor de 37 grados, lo que podría resultar caluroso, por lo que se recomienda tomar precauciones, como mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más intensas de sol. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 29 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 40% por la mañana y disminuyendo a un 12% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que es importante estar atentos a las recomendaciones de salud para evitar golpes de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 19 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero por la tarde se intensificará, alcanzando rachas de hasta 40 km/h. Esto puede proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque también es recomendable tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, picnics o deportes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El orto se producirá a las 07:32 y el ocaso será a las 21:09, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar de la jornada. En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy es perfecto para disfrutar del verano, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento que, aunque moderado, puede ofrecer un respiro del calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.