El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Pozoblanco se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en torno a los 29 grados , descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y alcanzando los 26 grados entre las 02:00 y las 03:00.

A medida que avanza la mañana, se espera un ligero descenso en la temperatura, que se estabilizará en torno a los 25 grados a las 04:00 y 05:00. Sin embargo, a partir de las 06:00, el termómetro comenzará a subir nuevamente, alcanzando los 22 grados a las 07:00 y subiendo hasta los 38 grados entre las 15:00 y las 16:00, lo que sugiere que será un día caluroso. La máxima se registrará a las 17:00, alcanzando los 39 grados, antes de comenzar a descender nuevamente hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 22% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 46% a las 08:00. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, alcanzando un 10% hacia las 20:00, lo que contribuirá a la sensación de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur con velocidades que oscilarán entre los 20 y 33 km/h durante las primeras horas del día. A medida que el día avanza, la velocidad del viento disminuirá, alcanzando su punto más bajo con ráfagas de 5 km/h hacia las 20:00. Esto significa que, aunque habrá algo de brisa, no será suficiente para mitigar el calor intenso que se espera.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día sin interrupciones por condiciones meteorológicas adversas.

Con el orto a las 07:33 y el ocaso a las 21:13, los habitantes de Pozoblanco podrán aprovechar al máximo las horas de luz solar. Es recomendable tomar precauciones ante el calor, como mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.