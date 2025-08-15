El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Palma del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 29 grados , descendiendo ligeramente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 24 grados a las 06:00 horas.

A medida que avance la mañana, las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 30 grados a las 10:00 horas y subiendo hasta un máximo de 43 grados a las 17:00 horas. Este calor intenso será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 29% y el 11% a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Es recomendable que los habitantes de Palma del Río tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del sur y sureste, con velocidades que variarán entre 1 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h a las 20:00 horas. Este viento podría ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, aunque no será suficiente para mitigar el calor extremo.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, es importante recordar que la exposición prolongada al sol puede ser perjudicial, por lo que se aconseja el uso de protector solar y mantenerse hidratado.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas elevadas y vientos moderados. Los residentes deben estar preparados para un día caluroso y soleado, ideal para disfrutar de la naturaleza, pero con la precaución necesaria para evitar golpes de calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.