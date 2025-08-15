El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

Hoy, 15 de agosto de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para disfrutar de un día completamente despejado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera de manera significativa. Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00, y manteniéndose en un rango de 25 a 27 grados durante la madrugada.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un pico de 41 grados a las 16:00 horas. Este calor intenso se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 16% y el 45%, siendo más baja durante las horas más cálidas. La combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sur-suroeste a una velocidad de 5 a 7 km/h, aumentando gradualmente a medida que el día avanza. Para la tarde, se anticipan ráfagas más fuertes, alcanzando hasta 27 km/h desde el oeste, lo que podría proporcionar algo de alivio ante el calor extremo.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es fundamental mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor, especialmente entre las 14:00 y las 17:00 horas.

El orto se producirá a las 07:39 y el ocaso a las 21:15, lo que brindará a los residentes de Los Palacios y Villafranca una larga jornada de luz solar. Con un cielo despejado y temperaturas elevadas, hoy es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en familia o con amigos. Recuerde aplicar protector solar y mantenerse fresco mientras aprovecha al máximo este hermoso día de verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.