El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, se presenta en Osuna con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados y se incrementarán gradualmente, alcanzando un máximo de 39 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, oscilando entre el 15% y el 34%, lo que contribuirá a que el calor se sienta más intenso durante el día. Sin embargo, por la noche, la humedad aumentará ligeramente, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. A medida que avance la tarde, se espera que las temperaturas comiencen a descender, situándose en torno a los 31 grados hacia el final del día.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del sureste, con velocidades que alcanzarán hasta los 64 km/h en los momentos más intensos. Este viento puede ofrecer un poco de frescura, aunque también podría generar algunas molestias, especialmente en áreas expuestas. Es recomendable tener precaución si se planea realizar actividades al aire libre, ya que las ráfagas pueden ser fuertes.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades recreativas. La ausencia de nubes también permitirá que los rayos del sol calienten la tierra, contribuyendo a un ambiente cálido y seco.

A medida que se acerque la noche, el ocaso se producirá a las 21:12, ofreciendo un espectáculo visual con la puesta de sol en un cielo despejado. Las temperaturas comenzarán a descender, y se espera que al final de la jornada se sitúen alrededor de los 31 grados, proporcionando un ambiente más fresco para disfrutar de la velada.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.