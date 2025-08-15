El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Morón de la Frontera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 30 grados , manteniéndose cálida durante la mayor parte del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un pico de 42 grados en las horas centrales, lo que podría generar una sensación térmica aún más elevada debido a la exposición solar.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 23% y descendiendo hasta un 12% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a la sensación de calor. Es recomendable que los habitantes de Morón de la Frontera tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre. Se aconseja el uso de protector solar, ropa ligera y mantenerse hidratado.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre los 30 y 46 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas de la tarde. Sin embargo, las ráfagas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 49 km/h en algunos momentos, lo que podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en áreas abiertas.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 34 grados hacia el final del día. La noche se presentará con cielos despejados y temperaturas más frescas, rondando los 22 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para protegerse del calor y mantenerse hidratado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.