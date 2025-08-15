El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Montilla se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en torno a los 29 grados , descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y alcanzando los 27 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a 26 grados a las 03:00 y 25 grados a las 04:00.

Durante la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 40 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso. A lo largo de la tarde, las temperaturas se mantendrán elevadas, con valores de 39 grados a las 15:00 y 16:00, y descendiendo gradualmente hacia la noche. A las 21:00 horas, se prevé que la temperatura baje a 25 grados, proporcionando un alivio tras el calor del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 34% a la medianoche y disminuyendo a un 12% hacia las 17:00 horas, lo que puede contribuir a una sensación de calor más intensa. Sin embargo, a medida que la noche se acerque, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 27% a las 23:00 horas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 19 y 27 km/h en las primeras horas. A medida que avance la jornada, la dirección del viento cambiará, predominando del sur y del suroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 36 km/h a las 17:00 horas. Este viento puede ofrecer un ligero alivio del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Montilla podrán disfrutar de un día soleado sin interrupciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos familiares. Con un cielo despejado y temperaturas cálidas, Montilla se presenta como un lugar ideal para disfrutar del verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.