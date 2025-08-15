El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Moguer, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de un día soleado. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será óptima, lo que favorece actividades al aire libre y reuniones familiares. Las temperaturas oscilarán entre los 24 y 36 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 36 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27 grados hacia el final del día.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 61% por la mañana y disminuyendo hasta un 25% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de calor intenso, especialmente durante las horas pico, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en la medida de lo posible.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección predominantemente sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas ráfagas pueden ser más intensas en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o visitas a la playa.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas continuarán bajando, alcanzando los 22 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, permitiendo una buena visibilidad para observar las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 21:19, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy es perfecto para disfrutar de un día de verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir y aprovechar al máximo lo que ofrece la naturaleza en esta hermosa localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.