El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Martos se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 23 grados entre las 06:00 y las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un pico de 39 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 27% a la medianoche y descendiendo hasta un 13% en las horas más cálidas del día. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Martos tomar precauciones, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y los 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h a las 17:00 horas. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos. La ausencia de lluvia también sugiere que el suelo estará seco, lo que podría ser un factor a considerar para los agricultores y jardineros de la zona.

A medida que el día avance hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, alcanzando 35 grados a las 21:00 horas. La puesta de sol está programada para las 21:08, ofreciendo un espectáculo visual que muchos podrán disfrutar en un ambiente despejado.

En resumen, Martos disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, pero es fundamental mantenerse hidratado y protegido del sol durante las horas más cálidas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.