El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Marchena se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de un sol radiante durante toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 30 grados , descendiendo ligeramente a 29 grados en la primera hora del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en un rango cálido, alcanzando los 32 grados hacia las 10 de la mañana.

La tarde será particularmente calurosa, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en 43 grados a las 5 de la tarde. Este calor intenso se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 11% y el 35%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Es recomendable que los habitantes de Marchena tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre, asegurándose de mantenerse hidratados y protegidos del sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste durante la mayor parte del día, con velocidades que variarán entre 5 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría ofrecer un ligero alivio ante el calor extremo. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones del viento, ya que podría generar una sensación de frescura momentánea, pero no será suficiente para mitigar el calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas. La noche caerá con temperaturas que descenderán a 35 grados a las 10 de la noche, y se mantendrán en torno a los 33 grados hasta el final del día.

En resumen, Marchena disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor. La ausencia de nubes y la falta de precipitaciones permitirán que los residentes y visitantes aprovechen al máximo este día de verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.