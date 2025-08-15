El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo predominantemente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten la atmósfera. Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 25 grados hacia las 07:00.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un pico de 40 grados a las 16:00 horas. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas. Hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en 38 grados a las 19:00 y 36 grados a las 21:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 35% y disminuyendo a un 25% durante las horas más cálidas. Esto puede contribuir a una sensación térmica más elevada, por lo que es importante estar atentos a las recomendaciones de salud pública.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sur, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 28 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede aumentar la sensación de calor en combinación con la alta temperatura.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como picnics, paseos o eventos deportivos.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se aconseja a los residentes que se preparen para el calor y aprovechen el buen tiempo, manteniendo siempre la precaución necesaria para cuidar su salud.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.