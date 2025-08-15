El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 28 grados a las 03:00 y 04:00. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar nuevamente, alcanzando un máximo de 41 grados a las 16:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 35% durante la madrugada y descendiendo hasta un 14% en las horas más cálidas del día. Este nivel de humedad, combinado con las altas temperaturas, puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 5 y 20 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede ser más fuerte en áreas abiertas, por lo que se aconseja precaución.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

El orto se producirá a las 07:38 y el ocaso será a las 21:15, brindando una larga jornada de luz solar. Con estas condiciones, Mairena del Alcor se presenta como un destino atractivo para disfrutar del verano, aunque se recomienda a todos los que salgan a la calle que tomen las precauciones necesarias para protegerse del calor intenso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.